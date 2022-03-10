Директор Шарташского лесопарка возглавил комитет по экологии в мэрии Екатеринбурга

В комитете по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга назначен новый руководитель.

Как сообщается на официальном сайте мэрии, должность занял Артур Зиганшин, последние годы работавший директором Шарташского лесопарка. Будет ли он теперь совмещать руководство комитетом с работой в парке, пока неизвестно.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Артур Зиганшин заверял, что строительство второго термального комплекса "Баден-Баден" в Екатеринбурге никоим образом не коснется озера Шарташ. На замечания местных жителей и общественников о том, что озеро является природным памятником и должно иметь охранную зону, он заявлял, что на данный момент такого статуса участок не имеет.