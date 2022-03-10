10 Марта 2022
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Политика За рубежом Украина
китайская карикатура о торговой войне с США (2020) | Фото: sohu.com

США используют Украину, чтобы навредить России и Китаю - МИД КНР

США пытаются извлечь выгоду из украинского кризиса, оказывая давление одновременно на Китай и Россию. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он прокомментировал статьи в "Нью-Йорк Таймс", где говорится, что Китай заранее знал о специальной военной операции России на Украине и даже имеет свою заинтересованность. Чжао Лицзянь назвал их заказными, а заказчиками выступили власти США.

"США распространяют дезинформацию о Китае в связи с украинским вопросом в попытке переложить вину на других, разжечь конфронтацию и извлечь выгоду из ситуации", -- цитирует представителя МИД КНР агентство "Синьхуа".

Вина за происходящее лежит на НАТО, угрожающие действия которого довели напряженность между Россией и Украиной до предела, сказал Чжао Лицзянь. А США теряют авторитет и доверие в мире.

На днях США пригрозили Китаю санкциями за неприсоединение Китая к антироссийским санкциям Запада. Китаевед Николай Вавилов рассказал о том, что Китай сейчас демонстрирует беспрецедентно высокую поддержку России в спецоперации на Украине, которую ранее не выказывал в отношении никакой другой страны.

Теги: китай, сша, украина



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