США используют Украину, чтобы навредить России и Китаю - МИД КНР

США пытаются извлечь выгоду из украинского кризиса, оказывая давление одновременно на Китай и Россию. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он прокомментировал статьи в "Нью-Йорк Таймс", где говорится, что Китай заранее знал о специальной военной операции России на Украине и даже имеет свою заинтересованность. Чжао Лицзянь назвал их заказными, а заказчиками выступили власти США.

"США распространяют дезинформацию о Китае в связи с украинским вопросом в попытке переложить вину на других, разжечь конфронтацию и извлечь выгоду из ситуации", -- цитирует представителя МИД КНР агентство "Синьхуа".

Вина за происходящее лежит на НАТО, угрожающие действия которого довели напряженность между Россией и Украиной до предела, сказал Чжао Лицзянь. А США теряют авторитет и доверие в мире.

На днях США пригрозили Китаю санкциями за неприсоединение Китая к антироссийским санкциям Запада. Китаевед Николай Вавилов рассказал о том, что Китай сейчас демонстрирует беспрецедентно высокую поддержку России в спецоперации на Украине, которую ранее не выказывал в отношении никакой другой страны.