Россияне теперь могут скачать в Google Play только бесплатные приложения

Компания Google ограничивает работу магазина приложений Google Play в России. Теперь в РФ можно будет скачать только бесплатные приложения. Причиной компания называет проблемы с системой оплаты.

Напомним, сегодня в полночь платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay стали недоступны в России. Кроме этого, выпущенные российскими банками платежные карты Mastercard и Visa перестали работать за рубежом и в интернет-магазинах.