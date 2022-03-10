Из аэропорта Челябинска запустят авиарейс в Ереван

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Челябинска в Ереван. Полеты будут выполняться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Из Челябинска в Ереван запланировано 1-2 рейса в неделю. Если будет необходимость, количество рейсов могут увеличить.

Напомним, в апреле прошлого года в Челябинске завершилась реконструкция международного терминала аэропорта им. Курчатова. Готовность объекта оценил губернатор Алексей Текслер и провел совещание о развитии воздушной гавани, где стало известно о сотрудничестве региона с авиакомпанией Red Wings, которая может стать базовой для челябинского аэропорта. В конце апреля в Челябинске встретили первый самолет авиакомпании Red Wings, который начал базироваться в аэропорту.