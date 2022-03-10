10 Марта 2022
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Экономика В России
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Активы иностранных компаний, уходящих из России, могут быть заблокированы

Стало известно, что будет с активами уходящих из России компаний.

"Активы иностранных компаний, уходящих из России, могут быть заблокированы", - сказал РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий арест активов иностранцев. Как следует из сообщения Кремля, действие документа распространяется на всех иностранцев и лиц без гражданства, тогда как раньше ограничения были применимы только к гражданам США. Речь идёт о запрете на въезд в РФ, аресте на территории России финансовых и иных активов, запрете на любые сделки с собственностью и инвестициями граждан, попавших под санкции, запрете на распоряжение имуществом, находящимся в России, и другие меры.

Теги: Андрей Клишас, сенатор, активы



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