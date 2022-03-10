Правительство разрешит авиакомпаниям не возвращать иностранные самолеты и платить за лизинг в рублях

Правительство подготовило проект постановления, которое будет регулировать процесс национализации парка иностранных самолетов в России.

Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru. Его общественное обсуждение продлится до 23 марта.

Постановление затронет договоры о лизинге самолетов, заключенные до 24 февраля 2022 года (то есть абсолютное большинство договоров) – дня начала военной спецоперации РФ на Украине.

В документе говорится, что, если лизингодатель расторгнет договор с авиакомпанией и потребует досрочно вернуть самолет или двигатель, решение о возврате должна будет одобрить правительственная комиссия по импортозамещению (ее возглавляет вице-премьер Юрий Борисов). Без такого решения комиссии перевозчик сможет продолжить использовать самолет лизингодателя, передает "Интерфакс".

При этом рассчитываться с лизингодателем она может в рублях, следует из документа, а обслуживать технику - "в организациях, имеющих документ, подтверждающий их соответствие требованиям федеральных авиационных правил".

Страховать и перестраховывать воздушные суда и двигатели предполагается "в российских страховых организациях на условиях, эквивалентных условиям, предусмотренным договором".