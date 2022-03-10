В ДНР линия фронта постепенно отодвигается

В ДНР линия фронта постепенно отодвигается с юга на север и с востока на запад, хотя это касается пока в основном направления к юго-западу от Донецка. От Докучаевска фронт отодвинут уже на 10 км, и в самом городе стало тише и безопаснее, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на городскую мэрию.

Окраины Донецка и Горловки по-прежнему подвергаются обстрелам, хотя есть тенденция к их уменьшению.

В Волновахе все еще продолжается освобождение города от нацистов, хотя вчера уже был водружен флаг ДНР над бывшим штабом ВСУ. Вокруг города расширяется территория под контролем ДНР.

В Мариуполе самая сложная ситуация. Армия ДНР продвигается в день по несколько сотен метров, освобождая кварталы и по возможности эвакуируя людей.

Потери украинских вооруженных формирований с начала освободительной операции составили 735 убитыми и 797 ранеными, еще 115 человек сдались, сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.