Главными темами ежегодного форума "Технопром" в Новосибирске будут задачи обеспечения технологического суверенитета и устойчивого развития России

IX международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в 2022 году. Распоряжение Правительства РФ о проведении форума 5 марта 2022 года подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Председателем организационного комитета по подготовке и проведению форума назначен заместитель Председателя Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время будет сформирован и утвержден состав оргкомитета.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова сообщила, что «Технопром» будет проводиться ежегодно.

"Определена тема форума "Технопром" этого года – "Технологический суверенитет и устойчивое развитие России", – сообщила Ирина Мануйлова.

Замгубернатора отметила: "Сегодня, когда мы столкнулись с целым рядом санкций, именно вопросы технологического суверенитета и безопасности становятся приоритетами обсуждения на площадке "Технопрома". Наша задача – определить узкие места в технологических цепочках, связанных с потенциальными внешними рисками, определить технологические цепочки, которые сегодня уже есть у России во многих областях, и именно "Технопром" становится площадкой, где будут представлены новейшие технологические разработки для ликвидации тех разрывов, с которыми мы возможно будем сталкиваться".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, региональный кабинет министров будет осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета по подготовке и проведению форума «Технопром». Также федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ примут участие в подготовке и проведении форума.