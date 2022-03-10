Главными темами ежегодного форума "Технопром" в Новосибирске будут задачи обеспечения технологического суверенитета и устойчивого развития России

10 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Новосибирская область
форум технопром, новосибирск (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Главными темами ежегодного форума "Технопром" в Новосибирске будут задачи обеспечения технологического суверенитета и устойчивого развития России

IX международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в 2022 году. Распоряжение Правительства РФ о проведении форума 5 марта 2022 года подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Председателем организационного комитета по подготовке и проведению форума назначен заместитель Председателя Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время будет сформирован и утвержден состав оргкомитета.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова сообщила, что «Технопром» будет проводиться ежегодно.

"Определена тема форума "Технопром" этого года – "Технологический суверенитет и устойчивое развитие России", – сообщила Ирина Мануйлова.

Замгубернатора отметила: "Сегодня, когда мы столкнулись с целым рядом санкций, именно вопросы технологического суверенитета и безопасности становятся приоритетами обсуждения на площадке "Технопрома". Наша задача – определить узкие места в технологических цепочках, связанных с потенциальными внешними рисками, определить технологические цепочки, которые сегодня уже есть у России во многих областях, и именно "Технопром" становится площадкой, где будут представлены новейшие технологические разработки для ликвидации тех разрывов, с которыми мы возможно будем сталкиваться".

правительство Новосибирской области(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, региональный кабинет министров будет осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета по подготовке и проведению форума «Технопром». Также федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ примут участие в подготовке и проведении форума.

Теги: форум технопром, суверенитет, устойчивое развитие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети