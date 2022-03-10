10 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Политика За рубежом
Коллаж, карта Тайваня и Китая (2022) | Фото: Накануне.RU

Китай никогда не потерпит независимости Тайваня – Минобороны КНР

Минобороны Китая сделало заявление о статусе Тайваня. "Китай никогда не потерпит независимости Тайваня", - заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

"Мы неуклонно придерживаемся курса на мирное воссоединение на основе принципа "одна страна - две системы". Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к "независимости" Тайваня, пытающихся расколоть родину", - цитирует РБК представителя китайского оборонного ведомства.

Теги: китай, тайвань, независимость



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Ранее 10.03.2022 09:27 Мск Николай Вавилов: Китай все-таки решится на операцию по присоединению Тайваня


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