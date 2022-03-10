Свердловское УФСБ отрицает, что массовое ДТП в Екатеринбурге устроил их сотрудник

В управлении ФСБ России по Свердловской области прокомментировали ситуацию с аварией, в которой якобы участвовал сотрудник ведомства.

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Ранее местные СМИ сообщили о массовом ДТП с участием автомобиля Ford в Екатеринбурге. Утверждалось, что на машине виновника инцидента за лобовым стеклом находился пропуск управления ФСБ.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ по Свердловской области, автомобиль, совершивший дорожно-транспортное происшествие, зарегистрирован на гражданина 1991 года рождения.

"При этом указанный мужчина, управлявший транспортным средством, службу в органах безопасности не проходит и ранее никогда не проходил. Изображение якобы пропуска, представленное в публикации средства массовой информации, не соответствует установленному образцу документа, дающего право проезда на территорию внутреннего двора комплекса зданий, расположенного в Екатеринбурге по улице Вайнера, 4", - говорится в заявлении ведомства.

В управлении подчеркнули, что даже наличие пропуска установленного образца не освобождает от ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время выясняются все обстоятельства. Также в связи с использованием предмета, похожего на пропуск ФСБ, проводится проверка, результаты которой будут переданы в органы полиции.