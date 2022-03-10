10 Марта 2022
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Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

Два сенатора от Югры попали под санкции Евросоюза

Два сенатора от Югры Эдуард Исаков и Александр Новьюхов попали в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном на сайте Еврокомиссии решении, передает корреспондент Накануне.RU.

Основанием для попадания в санкционные списки стало признание независимости Донбасса.

"Член Совета Федерации, ратифицировавший "Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой", — говорится в документе.

У попавших под санкции политиков будут заморожены активы, также в отношении них введен запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС.

Под санкции попали также другие политики и бизнесмены.

Теги: санкции, Евросоюз, Европарламент, ЕС, сенатор



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