Два сенатора от Югры попали под санкции Евросоюза

Два сенатора от Югры Эдуард Исаков и Александр Новьюхов попали в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном на сайте Еврокомиссии решении, передает корреспондент Накануне.RU.

Основанием для попадания в санкционные списки стало признание независимости Донбасса.

"Член Совета Федерации, ратифицировавший "Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой", — говорится в документе.

У попавших под санкции политиков будут заморожены активы, также в отношении них введен запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС.

Под санкции попали также другие политики и бизнесмены.