Николай Вавилов: Китай все-таки решится на операцию по присоединению Тайваня

Китай придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его независимости, как и вмешательства внешних сил, заявил официальный представитель делегации Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной полиции У Цянь, сообщает агентство "Синьхуа".

По его словам, именно сепаратизм властей Тайваня и их сговор с внешними силами являются основной причиной нынешней напряженности вокруг острова. Тайваньский вопрос относится исключительно к внутренним делам Китая.

"Чем больше США и Япония будут поднимать волну по тайваньскому вопросу, тем жестче мы будем действовать для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - предупредил он.

В последние недели тема Тайваня все чаще поднимается в Китае. На днях МИД КНР заявил, что Тайвань обязательно вернется домой. Китаевед Николай Вавилов считает, что все факторы свидетельствуют о том, что Китай таки решится на операцию по присоединению Тайваня. Хотя она может начаться необязательно как военная.

Китайская Республика (Тайвань) возникла после поражения в гражданской войне в 1949 году и даже являлась одним из основателей ООН. В 1971 году ее место там было передано КНР.