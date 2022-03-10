10 Марта 2022
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железная дорога, железнодорожный путь, рельсы (2018) | Фото: Накануне.RU

Между Херсонской областью и Крымом восстановлена ж/д ветка

Между Херсонской областью Украины и Крымом восстановлена железнодорожная ветка, которая была разобрана около восьми лет назад на территории Украины, сообщил депутат Госдумы от РК Михаил Шеремет.

"Разобранная восемь лет назад украинскими националистами на границе Крыма и Херсонской области в районе Армянска железнодорожная ветка восстановлена", — сказал РИА Новости Шеремет. Он считает, что в будущем можно будет ставить вопрос о возобновлении полноценного железнодорожного сообщения между регионам.

Между тем, вода из Днепра дошла по Северо-Крымскому каналу до Джанкоя – населенного пункта на севере Крыма. Ранее российские военные разрушили дамбу, построенную украинскими властями на канале.

Теги: железная дорога, херсонская область, крым



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