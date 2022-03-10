Уральская таможня открыла "горячую линию" для граждан Украины, ЛНР и ДНР

В Уральском таможенном управлении начала свою работу специальная "горячая линия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, на нее можно обращаться по вопросам таможенных операций и проведению таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров для: участников ВЭД с учетом сложившейся неблагоприятной для осуществления внешнеэкономической деятельности ситуации; физических лиц – граждан Украины, ЛНР и ДНР, вынужденно покинувших территорию данных государств.

Вопросы можно задавать по телефону (343) 3-595-211 или направив обращение по адресу электронной почты. Специалисты Уральского таможенного управления дадут ответы и разъяснения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления обращения.

Телефон "горячей линии" работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00; по пятницам – с 9.00 до 16.45; суббота, воскресенье – выходные дни, а в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00. Вопросы на электронную почту можно направлять круглосуточно.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Уральском таможенном управлении рассказали, как в магазины попадает запрещенная к ввозу санкционная продукция из-за рубежа.