Уральская таможня открыла "горячую линию" для граждан Украины, ЛНР и ДНР

10 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Уральский ФО В России Украина ДНР и ЛНР
таможня (2012) | Фото: Накануне.ru

Уральская таможня открыла "горячую линию" для граждан Украины, ЛНР и ДНР

В Уральском таможенном управлении начала свою работу специальная "горячая линия".
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, на нее можно обращаться по вопросам таможенных операций и проведению таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров для: участников ВЭД с учетом сложившейся неблагоприятной для осуществления внешнеэкономической деятельности ситуации; физических лиц – граждан Украины, ЛНР и ДНР, вынужденно покинувших территорию данных государств.

Вопросы можно задавать по телефону (343) 3-595-211 или направив обращение по адресу электронной почты. Специалисты Уральского таможенного управления дадут ответы и разъяснения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления обращения.

Телефон "горячей линии" работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00; по пятницам – с 9.00 до 16.45; суббота, воскресенье – выходные дни, а в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00. Вопросы на электронную почту можно направлять круглосуточно.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Уральском таможенном управлении рассказали, как в магазины попадает запрещенная к ввозу санкционная продукция из-за рубежа.

Теги: таможня, горячая линия, ДНР, ЛНР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети