В Челябинской области КСП нашла нарушения в госзакупках на 2,8 млрд

Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила в 2021 году нарушения в 701 контракте на общую сумму 2,8 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

За прошлый год объем госзакупок в регионе составил 73,9 млрд рублей. Было проведено 26 контрольных мероприятий. Проверено 1 тыс. 200 контрактов на общую сумму 3,4 млрд рублей, при этом нарушения выявлены в 701 контракте на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Среди типичных нарушений в КСП назвали несоблюдение требований к содержанию документации о закупке, нарушение срока оплаты, принятие товаров несоответствующих условиям контракта, отсутствие претензионной работы.

Заказчикам направлены предложения с целью устранения выявленных нарушений.