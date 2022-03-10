10 Марта 2022
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Экономика Челябинская область
контрольно-счетная палата, конкурс, Юрий Уткин, пермская городская дума (2017) | Фото: дума Перми

В Челябинской области КСП нашла нарушения в госзакупках на 2,8 млрд

Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила в 2021 году нарушения в 701 контракте на общую сумму 2,8 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

За прошлый год объем госзакупок в регионе составил 73,9 млрд рублей. Было проведено 26 контрольных мероприятий. Проверено 1 тыс. 200 контрактов на общую сумму 3,4 млрд рублей, при этом нарушения выявлены в 701 контракте на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Среди типичных нарушений в КСП назвали несоблюдение требований к содержанию документации о закупке, нарушение срока оплаты, принятие товаров несоответствующих условиям контракта, отсутствие претензионной работы.

Заказчикам направлены предложения с целью устранения выявленных нарушений.

Теги: КСП, нарушения, госзакупки,



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