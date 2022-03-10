Власти Тюменской области призвали прекратить скупать сахар

Власти Тюменской области призвали горожан не поддаваться панике и не сметать с полок магазинов сахар. Как сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области, в России производится до 6 млн тонн сахара в год.

Эти объемы полностью покрывают внутреннее потребление. Департамент потребительского рынка и туризма с 26 февраля по поручению Минпромторга ведет мониторинг продовольственных запасов по 11 основным позициям социально-значимым товарам. Ситуация на потребительском рынке стабильная. При существующем спросе запасы составляют до 20 дней по бакалее мясу, рыбе, мороженному, молоку длительного хранения, до 60 дней - по консервированной продукции.

Запасы стабильно пополняются, логистические цепочки не нарушены. Ажиотажный спрос на сахар обусловлен тем, что с 1 по 3 марта производители перестраивали систему поставок товара. Уже к концу недели ситуация стабилизировалась, однако люди продолжают скупать его.

"Сахар не является импортным товаром и не завозится в большом количестве. Сахар имеется в наличии и ритмично отгружается в сложившихся исторических объемах. Скупая сахар в большом количестве, потребитель искусственно формирует дефицит товара", - подчеркнула директор департамента Мария Трофимова.

Ранее в ФАС России напомнили о недопустимости создания искусственного дефицита сахара.