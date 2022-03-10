В России может появиться комиссия по расследованию военных преступлений на Украине

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о создании комиссии по расследованию военных преступлений на Украине.

Предварительный сбор данных, по его словам, уже идёт, однако члены СПЧ не поедут на места боевых действий до прекращения огня, сообщает "Ъ". Фадеев сказал это, комментируя требование коллег по СПЧ "как можно скорее остановить военные действия на территории Украины". Заявление, по его мнению, "вредно для России", так как "повторяет позицию НАТО и Киева".

При этом член СПЧ Марина Ахмедова уже находится в Донбассе, ведёт волонтёрскую работу, посещает медучреждения и консультирует пострадавших. Эту работу планируется продолжить и расширить вплоть до "изучения дел, касающихся возможных военных преступлений".

"Мы же видим, что происходит, этот факт признается даже Киевом и ВС Украины, что националистические батальоны не выпускают людей из окруженных городов", - сказал Фадеев.