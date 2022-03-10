Госдума стряхнула пыль с законопроекта о повестках в военкомат, отправляемых по почте

Госдума неожиданно решила рассмотреть во втором чтении законопроект, который в первом чтении рассматривали аж в 2018-м. Он касается ужесточения правил призыва на военную службу. На появление законопроекта в повестке парламента обратила внимание журналист Фарида Рустамова.

Законопроект предусматривает, что повестку в военкомат призывнику можно будет отправлять по почте заказным письмом. Повестка будет считаться полученной под расписку в день доставки заказного письма. Остаются в силе и действующие нормы о вручении повестки гражданину лично и под расписку.

Даже если призывник не стал получать письмо или не знал о нем, то он будет считаться уведомленным и должен самостоятельно явиться в военкомат в течение двух недель, начиная с даты, указанной в повестке.

Если повестку доставили после указанной в ней даты явки, то призывник обязан сам явиться в военкомат в течение двух недель со дня получения письма.

Если подлежащий призыву мужчина не получил по каким-либо причинам повестку из военкомата в период призыва, то во время следующей призывной кампании он должен самостоятельно явиться в военкомат в течение двух недель после ее начала. Там ему могут вручить повестку под расписку.

Если гражданин не пришел в военкомат в течение двух недель, в том числе в день, указанный в повестке, без уважительных причин, он считается уклоняющимся от воинской обязанности – это уголовная ответственность, пишет издание "Весьма".

Если депутаты Госдумы примут законопроект, а также его поддержит Совет Федерации и подпишет президент, то новые правила вступят в силу 1 апреля этого года – с начала весеннего призыва.

Изначально планировалось, что депутаты примут еще и изменения в административный кодекс, ужесточающие наказание за неявку в военкомат (сейчас это штраф от 500 до 3 000 рублей, планку хотят сдвинуть до 10 000). Но пока это нововведение не рассматривается.

Напомним, накануне Минобороны РФ признало, что в военной операции на Украине участвовали солдаты срочной службы (то есть призывники), хотя ранее на уровне президента России заявлялось, что задействованы только профессиональные военные-контрактники. Более того, оказалось, что некоторые призывники попали в плен, о жертвах и раненых среди такого контингента не сообщается. Владимир Путин поручил провести проверку и найти виновных в том, что срочники все-таки оказались на Украине.