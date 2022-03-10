10 Марта 2022
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Политика Свердловская область
Алексей Орлов во время передачи машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины Екатеринбургу (2022) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга награжден "За заслуги перед Свердловской областью"

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации региона. Как говорится в указе, Орлов награжден "за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области".

Уточняется, что мэра к награде представило министерство экономики и территориального развития региона.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Алексей Орлов завел свой официальный Telegram-канал. По словам главы уральской столицы, в канале он планирует публиковать как принятые решения, касающиеся екатеринбуржцев, так и значимую социально-экономическую и общественно-политическую информацию.

Теги: Орлов, Куйвашев, награда, Екатеринбург



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