10 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, обвал нефти (2020) | Фото: Накануне.RU

Конгресс США проголосовал за запрет импорта российской нефти и других углеводородов

Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие законопроекта о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. Инициативу поддержали 414 конгрессменов, 17 проголосовали против, передает РБК. Теперь предложение президента США Джо Байдена должна одобрить палата сенаторов.

Отметим, что США вообще не импортируют российский газ, доля РФ в импорте нефти в США составляет около 7%.

 При этом по статистике ФТС, Россия в 2021 году экспортировала в США нефти и нефтепродуктов на $8,7 млрд, что соответствует 4,8% от всего российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Однако российская статистика засчитывает сюда только прямые поставки в Соединенные Штаты, тогда как значительная часть российской нефти вывозится в США через перевалочные хабы, такие как голландский Роттердам. Исходя из американской статистики, которая учитывает весь импорт нефти российского происхождения из России или из третьих стран, поставки российской нефти и нефтепродуктов в 2021 году достигли $17,6 млрд.

Теги: сша, запрет, санкции, импорт, нефть



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