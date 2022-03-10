10 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
ДТП, остановка, (2022) | Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске автомобиль сбил двух женщин на остановке

В Челябинске автомобиль после ДТП сбил двух женщин на остановке. Один человек погиб.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла вечером 9 марта на улице Братьев Кашириных. Водитель Ауди Q3 при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении прямо автомобилем Фав Х80. После столкновения автомобиль Фав выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на металлическое ограждение и светофорный объект и сбил двух женщин, которые стояли на остановке.

В результате ДТП 53-летняя женщина погибла на месте ДТП, 34-летняя женщина получила травмы.

ДТП, остановка,(2022)|Фото: ГИБДД Челябинска

Теги: ДТП, пешеход, остановка,



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