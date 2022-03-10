В Челябинске автомобиль сбил двух женщин на остановке

В Челябинске автомобиль после ДТП сбил двух женщин на остановке. Один человек погиб.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла вечером 9 марта на улице Братьев Кашириных. Водитель Ауди Q3 при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении прямо автомобилем Фав Х80. После столкновения автомобиль Фав выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на металлическое ограждение и светофорный объект и сбил двух женщин, которые стояли на остановке.

В результате ДТП 53-летняя женщина погибла на месте ДТП, 34-летняя женщина получила травмы.