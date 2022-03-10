10 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
росатом логотип (2007) | Фото: www.eco-pravda.km.ru

СМИ: США рассматривают санкции в отношении "Росатома"

Власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении российской госкорпорации "Росатом", являющейся оператором всех АЭС в России и ряда ядерных объектов, передает Bloomberg. По данным агентства, решение пока не принято, оцениваются последствия.

Санкции в отношении "Росатома" могут быть чувствительными не только для России, поскольку до 35% обогащенного урана на мировой рынок поставляет именно госкорпорация. Также рестрикции могут помешать восстановлению так называемой "иранской ядерной сделки", работа над которой продолжается со стороны России и Вашингтона уже много месяцев.

Теги: росатом, санкции, сша



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