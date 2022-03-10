Бывший глава Екатеринбурга попал под санкции и не сможет въехать в ЕС

Бывший глава Екатеринбурга и экс-первый вице-губернатор Александр Высокинский, ныне занимающий пост представителя от Законодательного собрания Свердловской области в Совете Федерации, попал под санкции Евросоюза.

Как говорится в опубликованном на сайте Еврокомиссии решении, Высокинский оказался в списке как один из сенаторов, ратифицировавших соглашение о дружбе и сотрудничестве России с ДНР и ЛНР. Санкции предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств и запрет на въезд в ЕС.

Напомним, Александр Высокинский стал членом Совета Федерации осенью прошлого года. В СФ экс-глава Екатеринбурга сменил другого бывшего градоначальника – Аркадия Чернецкого. Примечательно, что еще один сенатор от Свердловской области – экс-губернатор региона Эдуард Россель – под санкции Евросоюза не попал, его фамилия в списке отсутствует.

Как сообщало Накануне.RU, также в новый санкционный список были включены председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский и его семья.