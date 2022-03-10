Бывший глава Екатеринбурга попал под санкции и не сможет въехать в ЕС

10 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область В России За рубежом
Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывший глава Екатеринбурга попал под санкции и не сможет въехать в ЕС

Бывший глава Екатеринбурга и экс-первый вице-губернатор Александр Высокинский, ныне занимающий пост представителя от Законодательного собрания Свердловской области в Совете Федерации, попал под санкции Евросоюза.
Читайте также:

Как говорится в опубликованном на сайте Еврокомиссии решении, Высокинский оказался в списке как один из сенаторов, ратифицировавших соглашение о дружбе и сотрудничестве России с ДНР и ЛНР. Санкции предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств и запрет на въезд в ЕС.

Напомним, Александр Высокинский стал членом Совета Федерации осенью прошлого года. В СФ экс-глава Екатеринбурга сменил другого бывшего градоначальника – Аркадия Чернецкого. Примечательно, что еще один сенатор от Свердловской области – экс-губернатор региона Эдуард Россель – под санкции Евросоюза не попал, его фамилия в списке отсутствует.

Как сообщало Накануне.RU, также в новый санкционный список были включены председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский и его семья.

Теги: Высокинский, ЕС, санкции, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.11.2021 14:46 Мск Свердловские "единороссы" выбрали главу фракции в областном заксобрании
Ранее 19.10.2021 10:52 Мск Стало известно, кто получит мандат Высокинского в ЗакСО
Ранее 08.10.2021 11:37 Мск Свердловские депутаты отправили Высокинского в Совет Федерации
Ранее 07.10.2021 14:50 Мск Свердловские "единороссы" единогласно поддержали кандидатуру Высокинского на пост сенатора


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети