Госдума остановит рост цен на продукты

Спикер Гослумы Вячеслав Володин полагает, что "искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо". Тему поднимут на сегодняшнем заседании нижней палаты парламента.

"Поступает много обращений по поводу роста цен. Вопросы касаются, прежде всего, продуктов питания, стоимость которых в ряде регионов увеличилась почти вдвое. Также выросли цены на детское питание, подгузники и лекарства. У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введённых в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счёт повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств", - написал в своём Telegram политик.

Когда речь идёт о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо.

"По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет. В этом случае рост цен носит необоснованный характер. Сегодня на пленарном заседании Госдумы обсудим этот вопрос с участием главы Федеральной антимонопольной службы. Планируем провести анализ всей цепочки – от производства до продажи товаров – с целью выявления фактов необоснованного роста цен. Наживаться на людях недопустимо, за такое необходимо наказывать", - отметил Володин.

9 марта депутаты обсудили предложения о внесении изменений в федеральное законодательство, которые предоставят Правительству право устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, а также предельные размеры оптовых и розничных надбавок.

"Законопроект также обсудим с Правительством и рассмотрим в приоритетном порядке. Решение позволит защитить наших граждан от роста цен", - подытожил Володин.