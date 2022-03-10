10 Марта 2022
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Общество Свердловская область
(2006) | Фото: Накануне.ru

Уральские синоптики предупредили об аномальном похолодании в Свердловской области

Холода еще задержатся в Свердловской области. Более того, 10-11 марта в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 и более градусов. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

Так в четверг ночью ожидается небольшой снег. Днем температура воздуха составит от минус 9 до минус 11 градусов с восточным ветром в 3-8 м/с.

Однако уже в ночь на пятницу столбик термометра понизится до минус 21-23 градусов. Днем дела обстоят лучше - минус 11-13 градусов с неустойчивым слабым ветром.

Самые же низкие температуры Средний Урал ждут с пятницы на субботу - минус 26-28 градусов. Днем столбик термометра повысится до минус 7-9 градусов. Ветер по-прежнему неустойчивый слабый.

Ситуация улучшится к воскресенью, когда ночной воздух понизится только до минус 15 градусов, а дневной до минус 9.

Напомним, что массу снега и ультраполярное вторжение воздуха на Средний Урал вызвал циклон, прошедший 5-6 марта.

Теги: температура, погода, синоптики



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