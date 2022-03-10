10 Марта 2022
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В школах Югры второй день подряд отменяют занятия из-за морозов

Уже второй день подряд ученики первой смены в школах ХМАО остаются дома из-за сильных морозов. Однако в этот раз актированный день введен для учеников с 1 по 11 классы.

Как сообщается на сайте правительства ХМАО-Югры, из-за низкой температуры в 35,1 градус (ветер 1 м/с) занятия отменены для всех школьников первой смены в городе Белоярский. То же самое касается школ в Лянторе, Нефтеюганске, Пыть-Яхе.

В п. Березово, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске, Нягане, Покачи, Радужном, Советском, Сургуте, Урае, Югорске уроки отменены для учеников с 1 по 8 классы.

В Ханты-Мансийске из-за температуры воздуха в минус 31-36 градусов - занятий не будет для школьников с 1 по 4 классы.

Напомни, что вчера сразу в 12 городах Югры отменили уроки из-за низких температур.

Теги: школа, актировка, ученики, мороз, занятия



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