Кабмин может на полгода отказаться от "Платона"

Российский кабмин рассматривает возможность на полгода установить нулевой уровень платы за возмещение вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения большегрузными грузовиками массой свыше 12 т (система "Платон").

Это предусматривается в последней версии плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики России в условиях санкций. Документ уже разослан по профильным компаниям.

Соответствующее постановление правительства РФ должно быть готово к 31 марта. За его подготовку отвечают Минтранс и Минфин, пишут "Ведомости".

Напомним, российские власти подготовили первые меры для стабилизации ситуации с занятостью граждан в условиях санкций Запада и ухода с рынка РФ иностранных компаний.

Так, в блок "Поддержка рынка труда" проекта плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления попали пять инструментов общей стоимостью 160 млрд руб.