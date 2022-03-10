10 Марта 2022
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Экономика В России
Apple iPhone 8 (2017) | Фото:apple.com

Apple, Microsoft и McDonald's попали в список на национализацию в России

Около 60 западных компаний, которые отказались осуществлять свою деятельность на территории России, попали в перечень организаций, чье имущество может быть национализировано, пишут "Известия".

Список направлен в российский кабмин и Генпрокуратуру. Перечень будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В документе уже значатся Volkswagen, H&M, Apple, McDonald's, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota и другие.

Список будет постоянно дополняется компаниями, которые решили покинуть российский рынок. В отношении указанных организаций также будут применены административные, уголовные и судебные процедуры.

Напомним, американские власти примут меры, если Москва начнет конфискацию активов останавливающих работу зарубежных компаний. При этом Вашингтон приветствует действия компаний, приостановивших работу в России.

Теги: Apple, Microsoft, McDonald's, национализация



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Ранее 09.03.2022 15:32 Мск Стало известно, как власти России намерены проводить национализацию имущества иностранных компаний


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