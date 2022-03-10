10 Марта 2022
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Самолет Аэрофлот (2018) | Фото: travel.otzyv.by

"Аэрофлот" помогает вернуться домой рейсами других авиакомпаний

Авиакомпания "Аэрофлот" предлагает пассажирам вернуться в РФ рейсами других перевозчиков.

Как сообщает компания, речь идет о пассажирах отмененных рейсов. "Аэрофлот" предлагает переоформление перевозки по альтернативным маршрутам других авиакомпаний, если такая возможность существует.

Отмечается, что при этом пассажирам смогут вернуть средства за неиспользованные билеты в любое время до конца года. Также "Аэрофлот" предложит бесплатное переоформление билетов на другие даты до конца текущего года по этому же маршруту.

Напомним, с 8 марта российские авиакомпании приостановили полеты за рубеж, чтобы сохранить самолеты. Такие меры связаны с возможным наложением на эти самолеты санкций (арест) в других государствах: ранее лизингодатели отозвали свои самолеты, находящиеся в операционном лизинге у российских перевозчиков.

Теги: Аэрофлот, авиакомпании, пассажиры



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Ранее 08.03.2022 07:02 Мск С 8 марта российские авиакомпании приостанавливают полеты за рубеж


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