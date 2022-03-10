10 Марта 2022
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Политика В России
Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

Госдума решила укрупнить избирательные участки и убрать с них некоторых членов комиссий

Госдума 10 марта во втором чтении может принять проект закона, меняющий правила проведения выборов в РФ.

Комитет Думы по госстроительству одобрил поправки, значительно корректирующие инициативу, которая изначально должна была затронуть только условия онлайн-голосования.

После принятия закона назначать членов комиссий с правом совещательного голоса можно будет только в Центризбиркоме и региональных избиркомах. Члены комиссий с ПСГ, по сути, дублируют наблюдателей, поэтому и было решено оставить их только на уровне ЦИК и региональных избиркомов.

При этом партии и кандидаты смогут направлять не двух, а трех наблюдателей на участки.

Еще одна поправка дает возможность укрупнять избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, административных центрах регионов и городах с числом более 500 тыс. избирателей. Сейчас за каждой УИК может быть закреплено не более 3 тыс. человек, и это ограничение депутаты предложили снять, пишут "Ведомости".

Теги: Госдума, выборы, избиркомы, ЦИК



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