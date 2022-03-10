ИБРАЭ: радиационный мониторинг ЧАЭС работает, но не передает данные

Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) на Чернобыльской атомной электростанции работает, однако ее данные пока не поступают в открытый доступ.

"Сайт АСКРО зоны отчуждения ЧАЭС, который мы отслеживали с самого начала, не работает больше недели. Сама система АСКРО, скорее всего, работоспособна, датчики функционируют, измеряют, а вот визуализация этих данных — передача данных на сервер и представление на сайте — не функционирует", — сообщил представитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ), передает ТАСС.

Напомним, ВСУ нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС. Об этом во время брифинга журналистам сообщил замглавы Минобороны РФ Николай Панков. Отмечается, что Россия договорилась с Белоруссией о восстановлении электроснабжения по постоянной схеме Чернобыльской АЭС