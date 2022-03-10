10 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
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Белый дом: США примут меры в случае конфискации Москвой активов покидающих РФ западных фирм

Американские власти примут меры, если Москва начнет конфискацию активов останавливающих работу зарубежных компаний.

"Если будут такие действия, уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло, — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, Вашингтон приветствует действия компаний, приостановивших работу в России, однако при этом не подталкивает бизнес к таким шагам, сообщает ТАСС.

Напомним, партия "Единая Россия" заявила, что правительственная комиссия одобрила пакет мер поддержки экономики, включающий в себя введение механизма национализации имущества иностранных компаний. Проект позволяет при прекращении деятельности компании вводить в ней внешнее управление, если более 25% там владеют представители недружественных стран.

Теги: конфискация, бизнес, компании



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