Amazon не будет доставлять товары в Россию

Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию.

Как говорится в сообщении компании, это связано с ситуацией вокруг Украины. "Учитывая текущую ситуации в России и Украине, мы предприняли дополнительные действия в регионе. Мы приостанавливаем доставку товаров клиентам из России и Белоруссии", — следует из сообщения интернет-магазина.

Напомним, McDonald's закроет 850 точек общепита в России. Это абсолютно все рестораны компании.