ЦБ не будет возобновлять торги акциями на Мосбирже 10 марта

Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже 10 марта.

Речь идет о секции фондового рынка. Последний раз торги на площадке проводились 25 февраля.

Как следует из сообщения регулятора, решение не касается режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, секции срочного рынка (за исключением инструментов срочного рынка денежной секции), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальным контрактам на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме, с 10:00 до 18:45 мск, и секции рынка СПФИ.

Как отмечает Центробанк, торги на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо откроются в 10 часов по московскому времени.

Напомним, торги были остановлены после начала военной спецоперации России на Украине. На этом фоне Запад ввел в отношении Москвы санкции, из-за чего рубль и бумаги российских компаний обвалились.