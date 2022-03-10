Закрытие ресторанов McDonald’s обойдется компании в $50 млн в месяц

Закрытие 850 ресторанов McDonald’s в России будет обходиться компании в $50 млн в месяц, сообщает Reuters.

Как сообщил финансовый директор компании Кевин Озан, McDonald’s s продолжит платить зарплату своим сотрудникам, которых только в России насчитывается около 62 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в меню ресторанов McDonald’s в России может появиться пиво. Компания принимает подобные решения на основе исследования ожиданий клиентов ресторанов.