10 Марта 2022
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Экономика В России
McDonald’s (2016) | Фото:Накануне.RU

Закрытие ресторанов McDonald’s обойдется компании в $50 млн в месяц

Закрытие 850 ресторанов McDonald’s в России будет обходиться компании в $50 млн в месяц, сообщает Reuters.

Как сообщил финансовый директор компании Кевин Озан, McDonald’s s продолжит платить зарплату своим сотрудникам, которых только в России насчитывается около 62 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в меню ресторанов McDonald’s в России может появиться пиво. Компания принимает подобные решения на основе исследования ожиданий клиентов ресторанов.

Теги: McDonald’s, общепит



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