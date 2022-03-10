Роскомнадзор потребовал снять ограничения с видеозаписи обращения Путина в TikTok

Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok снять ограничения на видео с видеообращением российского лидера Владимира Путина.

Также в ведомстве потребовали объяснить причины их введения.

По данным Роскомнадзора, сервис для создания и просмотра коротких видео ограничил доступ к аудиодорожке обращения президента России для иностранных пользователей. Как считает Роскомнадзор, действия руководства соцсети "в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

Напомним, "TikTok" прекратит распространение нового контента и прямые эфиры (стримы) в России. Платформа будет оценивать "меняющиеся обстоятельства" в России, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.