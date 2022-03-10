10 Марта 2022
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Политика В России
Логотип соцсети TikTok. (2020) | Фото: TikTok

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с видеозаписи обращения Путина в TikTok

Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok снять ограничения на видео с видеообращением российского лидера Владимира Путина.

Также в ведомстве потребовали объяснить причины их введения.

По данным Роскомнадзора, сервис для создания и просмотра коротких видео ограничил доступ к аудиодорожке обращения президента России для иностранных пользователей. Как считает Роскомнадзор, действия руководства соцсети "в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

Напомним, "TikTok" прекратит распространение нового контента и прямые эфиры (стримы) в России. Платформа будет оценивать "меняющиеся обстоятельства" в России, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.

Теги: Роскомнадзор, TikTok, Путин



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