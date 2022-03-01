02 Марта 2022
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Политика В России Москва
Генеральная прокуратура, генпрокуратура (2018) | Фото: nakanune.ru

"Эхо Москвы" будет оспаривать отключение от эфира в судах - Венедиктов

Редакция "Эха Москвы" будет оспаривать решение Генпрокуратуры РФ об отключении радиостанции от эфира и о блокировке сайта этого СМИ, сообщил главред радио Алексей Венедиктов.

"1. Редакция Эха Москвы категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведшим к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта.

Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России

2. Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Также обращаться в суды намерен телеканал "Дождь"*(*внесен в список СМИ-иноагентов Минюста РФ), ему заблокировали сайт.

Ранее Генпрокуратура заявила о блокировке "Эха Москвы" из-за "публикации фейков" о действиях российских военных на Украине.

Теги: эхо москвы, алексей венедиктов, отключение, радио, генпрокуратура



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