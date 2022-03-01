"Эхо Москвы" отключено от эфира - Венедиктов

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что радиостанция отключена от эфира. Этому предшествовало сообщение Генпрокуратуры о необходимости блокировать сайт радиостанции из-за "публикации фейков" о действиях российской армии на Украине.

В комментарии "Интерфаксу" Венедиктов заявил: "Обычно такие уведомления получает главный редактор сайта "Эхо Москвы", но он мне ничего не говорил по этому поводу. Мы ничего не получали. Будем разбираться по мере (поступления). Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений".

"Эхо Москвы" работает с 1990 года. Единственный раз, когда радиостанцию отключали от эфира - 1991 год, во время путча, напоминает РБК.