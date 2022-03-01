Оператор "Северного потока-2" объявил о банкротстве

Оператор газопровода "Северный поток-2" – компания Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве. Ранее в отношении проекта были введены санкции – власти Германии, куда из России приходит газопровод, заявили, что не будут его сертифицировать в обозримой перспективе.

Ранее Nord Stream 2 AG пришлось уволить 140 сотрудников своего офиса в Швейцарии. Санкции были введены в том числе в отношении главы компании Матиаса Варнига, бывшего сотрудника министерства госбезопасности ГДР, входящего в совет директоров "Роснефти", "Транснефти" и еще ряда госкомпаний РФ.