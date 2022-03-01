02 Марта 2022
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Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Оператор "Северного потока-2" объявил о банкротстве

Оператор газопровода "Северный поток-2" – компания Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве. Ранее в отношении проекта были введены санкции – власти Германии, куда из России приходит газопровод, заявили, что не будут его сертифицировать в обозримой перспективе.

Ранее Nord Stream 2 AG пришлось уволить 140 сотрудников своего офиса в Швейцарии. Санкции были введены в том числе в отношении главы компании Матиаса Варнига, бывшего сотрудника министерства госбезопасности ГДР, входящего в совет директоров "Роснефти", "Транснефти" и еще ряда госкомпаний РФ.

Теги: северный поток-2, банкротство, оператор



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