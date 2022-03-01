02 Марта 2022
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Телеканал &quot;Дождь&quot; (2021) | Фото: Телеканал &quot;Дождь&quot;

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам "Эха Москвы" и "Дождя"*

Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"* (*внесен в список СМИ-иноагентов Минюста РФ) из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности – они "публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

По данным СМИ, мобильные версии радиостанции и телеканала уже блокируются рядом операторов.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и "Газпром-медиа" направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отметим, "Эхо Москвы" входит в государственный холдинг "Газпром-Медиа".

Теги: генпрокуратура, эхо москвы, дождь, телеканал, блокировка, фейки



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