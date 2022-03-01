"Посмотрим": в Киеве, Минске и Москве высказались о возможности встречи Зеленского и Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что переговоры между Россией и Украиной, которые, как ожидается, завтра продолжатся, могут закончиться встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина. Но для этого "необходимо предварительно проработать договоренности по основным вопросам".

Лукашенко считает, что надо отдать должное лидерам двух стран за их личную позицию по поводу переговорного процесса, благодаря которой и состоялась встреча на Припяти. "Это заслуга Путина. Он бы мог махнуть на эти переговоры и сказать: "Да пошли они…" В очередной же раз это. Но не отмахнулся. Давай попробуем еще раз", - цитирует президента Белоруссии агентство БелТА. "И, конечно, заслуга Президента Зеленского. Я не ожидал, что он согласится", - добавил глава государства.

"И вот когда по этим вопросам наметится прогресс, я уверен, сядут два президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения - это я уже по-народному вам говорю", - сказал Александр Лукашенко.

Главное, по его мнению, чтобы сейчас не сорвался начавшийся переговорный процесс: "Очень мощные силы желают сорвать этот процесс. И дай бог, чтобы Зеленский удержался и его команда, и не скатился к слому переговорного процесса".

В Кремле пока скептически относятся к таким высказываниям президента Белоруссии. "Пока рано делать такие заключения", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Зеленский же, по данным украинских СМИ, на вопрос о перспективах переговоров с Россией ответил односложно: "Посмотрим".