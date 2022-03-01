Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации, в которой столица оказалась из-за конфликта на Украине. Он заявил о "сложных временах" в Москве и пообещал обеспечить "нормальное функционирование города".

Глава города сообщил, что на сайты организаций и учреждений в столице идут беспрерывные ddos-атаки, бизнес и компании "заваливают угрозами, фейками и жалобами", "кошмарят, угрожают расправой и убийством".

"Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане. Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться. Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет. Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз", - заявил мэр Москвы.