01 Марта 2022
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Политика Москва
Коллаж, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Владимир Путин (2021) | Фото: Накануне.RU

Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации, в которой столица оказалась из-за конфликта на Украине. Он заявил о "сложных временах" в Москве и пообещал обеспечить "нормальное функционирование города".

Глава города сообщил, что на сайты организаций и учреждений в столице идут беспрерывные ddos-атаки, бизнес и компании "заваливают угрозами, фейками и жалобами", "кошмарят, угрожают расправой и убийством".

"Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане. Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться. Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет. Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз", - заявил мэр Москвы.

Теги: сергей собянин, москва, провокации, беспорядки



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