Глава Крыма призвал пытать и казнить министра обороны и президента Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался по поводу тех, кто участвовал в пытках "наших солдат".

"Считаю, что всех, кто участвовал в пытках наших солдат, в том числе и их командиров вплоть до министра обороны и президента Украины, которые допустили это своим бездействием, необходимо приговаривать к высшей мере наказания. С точки зрения справедливости было бы правильно подвергнуть их тем же пыткам, которым они подвергали наших пленных", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

"В отличие от этих бандеровских ублюдков Россия уважительно относится к пленным украинским солдатам и офицерам, - пишет Аксенов. - Мы понимаем, с кем имеем дело, и своим зверским обращением с пленными они это подтверждают".