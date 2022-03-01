01 Марта 2022
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Экономика В России
пальмовое масло (2016) | Фото: tortsnab-msk.ru

Цены на пальмовое масло растут из-за сокращения поставок подсолнечного с Украины

Цены на пальмовое масло рекордно выросли из-за сокращения поставок украинского подсолнечного.

Мировые цены на пальмовое и другие виды растительного масла достигли рекордных значений из-за роста напряженности на рынках, вызванного военной операцией России на территории Украины и сокращением поставок украинского подсолнечного масла.

Аналитики отмечают, что рост цен наблюдался еще на прошлой неделе, до начала военных действий, в том числе из-за роста спроса на биотопливо, пишет "Коммерсант".

Напомним, ранее уже стало известно, что цены на импортные товары в России выросли в среднем на 15% за год, и среди товаров с объемом поставок более $1 млрд в год сильнее всего подорожало пальмовое масло – на 59%.

Теги: Пальмовое масло, подсолнечное масло



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