Четверо военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине

Молчание Минобороны РФ по поводу числа погибших российских военных на Украине начинает компенсироваться некрологами в соцсетях глав регионов. К вечеру 1 марта уже минимум семь губернаторов сообщили о смерти одного или нескольких военных из своих субъектов Федерации.

Есть погибшие военные из Чечни, Дагестана, Калмыкии, Краснодарского края, Ульяновской и Астраханской областей, Кабардино-Балкарии.

"При исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка, - написал в Instagram глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. - Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Это невосполнимая утрата. Они отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем их помнить. Семьям погибших будет оказана всемерная поддержка".