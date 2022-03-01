01 Марта 2022
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Политика В России Северо-Кавказский ФО
(2006) | Фото: wgeo.ru

Четверо военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине

Молчание Минобороны РФ по поводу числа погибших российских военных на Украине начинает компенсироваться некрологами в соцсетях глав регионов. К вечеру 1 марта уже минимум семь губернаторов сообщили о смерти одного или нескольких военных из своих субъектов Федерации.

Есть погибшие военные из Чечни, Дагестана, Калмыкии, Краснодарского края, Ульяновской и Астраханской областей, Кабардино-Балкарии.  

"При исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка, - написал в Instagram глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. - Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Это невосполнимая утрата. Они отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем их помнить. Семьям погибших будет оказана всемерная поддержка".

Теги: военная операция, погибшие, украина, кабардино-балкария



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