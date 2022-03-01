Для начала переговоров нужно полное прекращение огня – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное заявление. Он назвал условия начала переговоров с Россией. "Сначала необходимо полное прекращение огня, чтобы сесть за стол переговоров", - заявил он.

Также он обратился к странам НАТО. "Если партнеры не хотят, чтобы мы были в НАТО, то нам нужны гарантии безопасности", - сказал Зеленский. Он также предупредил страны альянса, что "если Украина падёт, то российские войска окажутся на границах НАТО".