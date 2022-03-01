01 Марта 2022
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Армия и ВПК В России
Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров: Семьи погибших на Украине военных получат по 2 млн

Семьям российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, выплатят по два миллиона рублей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, половину перечислит Минобороны РФ, а вторую родственники погибших получат из федерального бюджета.

«Я постоянно нахожусь на связи с Минобороны РФ и лично говорил с министром. Тиражируемые сообщения про 11 тысяч рублей — это фейковая информация. На самом деле в регионах семьи погибших военных получат по миллиону рублей от Минобороны, и еще более миллиона рублей они получат из федерального бюджета. Все остальное — это бессовестная ложь, распространенная кончеными отморозками», — отметил чеченский лидер.

По словам главы Чечни, дезинформацию про то, что семьям погибших российских военных выплатят всего по 11 тысяч рублей, распространили украинские националисты. Кадыров считает, что этот фейк основан на информации про пособия по уходу за ребенком, которые получают семьи солдат-срочников. Выплата составляет как раз 11 тысяч рублей.

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