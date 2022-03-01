Сатановский предупредил украинских националистов о неминуемости правосудия за огонь по гражданским

Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский назвал нападения украинских националистов на мирных граждан попыткой искоренить инакомыслящее население.

ВСУ продолжают обстреливать из БМП-1 жилые районы Донецкой Народной Республики. В настоящее время достоверно известно о четырех минах калибра 120 мм, упавших на территории населенного пункта Докучаевск.

Эксперт осудил нападения на мирных граждан со стороны ВСУ и нацбатальонов. По его словам, они пытаются искоренить инакомыслие в государстве.

«Я уже несколько лет повторяю, что любой объект — артиллерийская установка, танк, самоходка, который бил по жителям ДНР и ЛНР, с моей точки зрения и моего старинного, доброго друга Якова Кедми, израильтянина, должен быть уничтожен, немедленно», - заявил он.

Евгений Сатановский отметил, что стреляющие по гражданским вооруженные люди должны осознавать, что не уйдут от правосудия.

«Вот сейчас толпу иностранных добровольцев пытаются заманить на Украину, а точнее туда пойдут частные военные компании, которые на любую войну отправляются англичанами, американцами, а иногда и французами. Значит они должны там и остаться в качестве удобрения, их надо уничтожать. Они обязаны знать, что им оттуда не уйти, а дальше пусть принимают решение», - добавил он.

Специальная военная операция России в Донбассе началась 24 февраля по распоряжению президента РФ Владимира Путина с целью демилитаризации и денационализации государства.