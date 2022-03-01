01 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске пьяная мать подралась с прохожими, которые попытались забрать у нее ребенка

Жители Челябинска пожаловались на пьяную женщину, которая устроила скандал и драку в присутствии своей дочери. По данному факту проводится проверка, ребенок уже изъят из семьи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Жители микрорайона Чурилово сняли на видео конфликт с участием женщины. На видео маленькая девочка плачет и зовет на помощь, но мать ее пытается вести. Когда в ситуацию вмешивается прохожая, пьяная женщина бьет ее бутылочкой. После этого местная жительница обратилась в полицию.

В прокуратуре рассказали, что конфликт произошел днем 28 февраля у дома № 23 по улице Сергея Герасимова. Пьяная женщина была со своей двухлетней дочерью. Сейчас девочка изъята из семьи и помещена в медицинское учреждение.

Женщину могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию ребенка, мелкое хулиганство и побои.

Теги: ребенок, полиция, драка,



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