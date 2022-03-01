Крупные торговые сети ограничат наценки на социальные продукты на уровне 5% - ФАС

Торговые сети "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат наценки на некоторые продукты на уровне 5%. Они сделают это добровольно, но в ответ на предложения государственных органов, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

В ФАС отметили, что работу с торговыми сетями по поручению правительства РФ провели антимонопольщики, Минпромторг и Минсельхоз.

"Механизм предполагает, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров – молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора". Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве", - говорится в сообщении службы.

Вероятно, перечисленными ритейлерами дело не ограничится: в ФАС отмечают, что они просто первыми проинформировали службу о готовности ограничить наценки.

"Для информирования покупателей ретейлеры планируют выделять продукты с ограниченными наценками на полках магазинов соответствующими ценникодержателями или специальными ценниками с пометкой "Социальный товар", - добавили в ФАС.

Ограничения сети введут 1-3 марта.

"Ведомство подчеркивает, что принятие торговыми сетями обязательств об ограничении уровня наценок носит добровольный характер", - отметили в службе.